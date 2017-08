tempo di lettura 2'

Come abbastanza prevedibile, il cambio di regia di– ora diretto da– non ha comportato solamente una modifica nella direzione e nella cifra stilistica del film, ma anche scelte drastiche che hanno rimesso pesantemente in discussione quanto progettato da Phil Lord e Chris Miller. Sotto la guida di Ron Howard, difatti, il ruolo originariamente ritagliato perè stato completamente eliminato.

Intervistato da Deadline, Williams ha spiegato di non aver potuto prendere parte a delle riprese aggiuntive pianificate da Howard, per fare sì che il suo personaggio potesse essere integrato in un film che, chiaramente, è molto diverso dalla visione originaria di Lord e Miller.

Come raccontato da Williams:

Sono felice di ciò che ho creato per i registi con i quali ho lavorato. Così vanno le cose. Quando Ron Howard è stato assunto per finire il film, ci sono state varie questioni relative a delle riprese aggiuntive che avevano a che fare con il mio personaggio, necessarie affinché il mio ruolo potesse combaciare con le direttive del nuovo regista. E questo avrebbe comportato un mio spostamento a Londra il mese scorso, per girare di nuovo. Ma sto lavorando in Africa e ho un vincolo contrattuale. Non posso tornare fino alla fine di novembre […] e per loro avrebbe significato un ritardo nell’uscita del film, che credo esca a maggio 2018. Mi volevano sul set immediatamente, ma non potevo andare. Quindi, hanno dovuto eliminare il mio ruolo.

Williams è noto al grande pubblico per i ruoli di Omar Little in The Wire e di Chalky White in Boardwalk Empire. Sul grande schermo, lo abbiamo visto in 12 Anni Schiavo e in Assassin’s Creed.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Diretto da Ron Howard, Han Solo vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.

