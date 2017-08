tempo di lettura 2'

Da svariati mesi si parla della riproposizione sul mercato da parte della multinazionale danese del mattoncino di una nuova versione deluscito, originariamente, nel 2007.

Composto da 5195 pezzi e proposto, all’epoca, a un prezzo di 499$, è rimasto in vendita per due anni, dal 2007 al 2009, ed è andato sold-out nel giugno del 2010, trasformandosi istantaneamente in merce particolarmente ricercata dai collezionisti. Il set era, fra le altre cose, il secondo più grande mai realizzato dalla LEGO, secondo solo al 10189 Taj Mahal, nonché il più costoso di sempre.

Già da un po’ la LEGO si diverte a stuzzicare i collezionisti con dei materiali diffusi tramite i propri social ufficiali.

Un video postato su Twitter a Ferragosto parlava del “più grande set di LEGO Star Wars in uscita il 1° ottobre”, mentre uno scatto su Instagram specificava che questa nuova proposta avrebbe supererà addirittura il numero di mattoncini del 10189 Taj Mahal.

Get ready! #LEGOStarWars is assembling its biggest set yet! 😱 We just can’t wait for October 1st! @starwars pic.twitter.com/bG5bYgHDv8 — LEGO (@LEGO_Group) August 15, 2017

The biggest LEGO set to date is the 5,922 piece Taj Mahal but something BIGGER is coming… the newest LEGO Star Wars set is 1,619 pieces bigger! 😲 Un post condiviso da LEGO (@lego) in data: 22 Ago 2017 alle ore 06:00 PDT

La foto apparsa con un leak su Reddit di un materiale promozionale destinato al mercato cinese sembrerebbe confermare che si tratterà effettivamente di una nuova edizione dell’iconico mezzo di Han Solo e Chewbacca. Le dimensioni saranno probabilmente analoghe a quello datato 2007, ma i dettagli saranno di più (da cui il numero maggiore di mattoncini, più di 7500). Già ad aprile, una nostra fonte, ci aveva rivelato che il nuovo Millennium Falcon sarebbe approdato sul LEGO Store ad ottobre con un prezzo al dettaglio compreso fra i 700 e gli 800 euro. Il prezzo segnalato da questa immagine leak è di 8,499 Yuan (quasi 1082 euro), dovuto al fatto che tendenzialmente in Cina i prodotti della LEGO costano più che in Europa o negli Stati Uniti. Per sapere con certezza la “traduzione in Euro” del costo di questo gargantuesco set dovremo presumibilmente attendere il prossimo Force Friday.