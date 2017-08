tempo di lettura 1'

FilmRise ha diffuso in rete la prima clip tratta da, nuovo horror conscritto e diretto da(The Signal).

Nella pellicola due sorelle si trovano costrette a rapinare una banca per salvare il proprio fratello. La sparatoria inizia senza intoppi, anche se in seguito le cose si complicheranno quando il responsabile della banca (Franco) entra in gioco sconvolgendo i loro piani.

Del cast fanno parte anche Taryn Manning (Orange is the New Black, 8 Mile), Francesca Eastwood (Fargo) e Scott Haze.

Il film approderà nelle sale americane il 1° settembre. Ecco la clip:

FONTE: CS