tempo di lettura 1'

Chi vincerà il fatidico scontro indi? Intervistato in proposito, il regista ha avuto modo di affrontare la questione facendo chiarezza sull’idea che ha in mente per la “maxi rissa” tra le due icone del monster movie.

Chiaramente, Wingard non ha rivelato quale tra i due mostri uscirà vincitore nel film, ma ha avuto modo di specificare la chiara e netta volontà che il pubblico possa ritenersi soddisfatto sapendo quale delle due creature, alla fine, sia riuscita a prevalere sull’altra.

Come spiegato da Wingard:

Voglio che ci sia un vincitore. Il film del 1962 (King Kong vs. Godzilla) era molto divertente, ma lasciava un po’ delusi per via del fatto che non prendeva le parti dI uno dei due. La gente ancora discute su chi abbia vinto in quel film! Quindi voglio che la gente esca dalla sala dicendo “Ok, abbiamo un vincitore”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere il blockbuster sarà Adam Wingard, regista di You’re Next, Blair Witch e del film di Death Note in arrivo su Netflix.

A scrivere la pellicola un team composto da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi), Patrick McKay & J.D. Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer, Cat Vasko e T.S. Nowlin, oltre che allo sceneggiatore di fumetti e serie tv J. Michael Straczynski.

L’uscita del film è prevista per il 22 maggio 2020, il weekend del Memorial Day.

Fonte: CB