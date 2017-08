tempo di lettura 2'

Yahoo Movies ha recentemente intervistato parte del cast diche, oltre a parlare della lavorazione del film, ha anche potuto rivelare qualche buffo aneddoto circa l’esperienza sul set.

Michael Rooker, in particolare, ha svelato che qualcuno lo avrebbe sentito russare durante la scena del funerale di Yondu:

Non mi ricordo nulla dei lavori di quella scena. Durante il funerale, mentre mi danno fuoco, mi coprono gli occhi. […] Però mi hanno detto che ci sono stati dei momenti durante i quali mi hanno sentito russare. Ma io non ricordo di aver russato!

Di diverso avviso Karen Gillan, interprete di Nebula:

Io ero nell’altra stanza e ti ho sentito!

In uno degli ultimi live via Facebook di James Gunn si è inoltre parlato del personaggio di Kraglin, interpretato da Sean Gunn. Per il regista, Kraglin non può – almeno per il momento – essere considerato un membro “ufficiale” dei Guardiani:

Non direi che Kraglin è un membro ufficiale del team. Direi che collabora con loro. A questo punto, direi che è più una sorta di loro autista.

E nonostante la parentela con James, Sean sembra non avere assolutamente idea dei piani del fratello circa il suo personaggio:

Non so di preciso cosa accadrà a Kraglin So dove si trova alla fine del film esattamente come lo sapete voi. […] Ma chissà come andrà a finire. Sul serio, non lo so!

Questa la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

Il film è uscito il 25 aprile 2017 in Italia, il 5 maggio negli USA.

