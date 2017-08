tempo di lettura 2'

Prendete il prosieguo di questa notizia per quello che è allo stato attuale delle cose: un rumour.

Un utente di Twitter ha postato l’immagine di un catalogo LEGO (presumibilmente indirizzato ai rivenditori) dedicato ai nuovi Microfighters basati sul nuovo spin-off di Guerre Stellari in uscita il prossimo aprile in cui possiamo leggere il logotitolo della pellicola, Han Solo: A Star Wars Story.

Ovviamente dobbiamo attendere una conferma ufficiale della questione, ma considerato che risulta mantenere la medesima impostazione della nomenclatura data al primo capitolo antologico, Rogue One: A Star Wars, il tutto risulta se non altro plausibile.

Ecco la foto:

Han Solo movie title revealed by toy production materials (cc. @MakingStarWars) https://t.co/7uxzOVC64k pic.twitter.com/BUijDgqwIY — Girl With The Staff (@hayleyglyphs) 22 agosto 2017

Michael K. Williams, in una nuova intervista rilasciata a Vanity Fair (via MakingStarWars), si sarebbe invece lasciato sfuggire il nome del personaggio interpretato da Emilia Clarke. L’attore il cui ruolo in Han Solo è stato del tutto eliminato in seguito al subentro di Ron Howard alla regia della pellicola, ha rivelato che il nome del personaggio della star di Il Trono di Spade sarebbe Kira (che fra le altre cose era il nome “preliminare” dell’eroina, Rey, interpretata da Daisy Ridley nella nuova Trilogia). MakingStarWars puntualizza però che lo spelling del nome sarebbe differente. Stando alle fonti del sito in quel di Pinewood, verrebbe pronunciato KURA e non KIRA.

Ovviamente vi terremo informati sull’evolversi della faccenda.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Diretto da Ron Howard, Han Solo vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.