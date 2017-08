tempo di lettura 1'

Poche ore dopo l’annuncio che la Warner Bros. è al lavoro su un film dedicato alla storia delle origini di Joker diretto da(un film che non sarà direttamente collegato all’Universo Cinematografico Espanso DC), arriva la conferma che, registi die produttori della serie, sono in trattative finali per scrivere, dirigere e produrre il film – ancora senza titolo – che vedrà come protagonisti Jared Leto e Margot Robbie nei panni di Joker e Harley Quinn.

Descritto come una “storia d’amore criminale”, il progetto farà parte dell’Universo Cinematografico DC e verrà realizzato successivamente a Suicide Squad 2, attuale priorità della Warner che sta cercando un regista dopo la rinuncia di Jaume Collet-Serra. La relativa fretta nel mettere questi film in lavorazione deriva dai contratti con gli attori: i protagonisti di Suicide Squad hanno firmato accordi multi-film che si disattivano nel caso non vengano realizzate pellicole dopo un certo tempo.

Nel dare la notizia, l’Hollywood Reporter cita una nuova strategia della Warner Bros., che ha intenzione di sviluppare una linea di film targati DC ma esterni all’Universo Cinematografico Espanso. Potrebbe diventare una vera e propria etichetta che conterrà pellicole standalone, possibilmente dai budget variegati e (immaginiamo) più sperimentali rispetto al franchise principale, segnando anche una certa discontinuità dalla strategia dei Marvel Studios.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: THR