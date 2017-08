Star Wars: Gli Ultimi Jedi, due nuovi mezzi del Primo Ordine presentati durante lo Star Wars Show!

tempo di lettura 2'

L’ultimo appuntamento con lo Star Wars Show ci permette di “fare la conoscenza” con due nuovi mezzi del Primo Ordine che avremo modo di vedere in azione in, l’ottavo capitolo di Guerre Stellari che arriverà nei cinema a dicembre per la regia di

I due veicoli in questione sono l’AT-M6, noto anche come All Terrain Megacalibur Six (una sorta di evoluzione dell’AT-AT) e il First Order Dreadnought corazzata spaziale che, con i suoi 7.669 metri di lunghezza, fa impallidire i 1.600 metri degli Star Destroyer Imperiali che abbiamo imparato a conoscere con i vecchi film della saga..

Nel video in calce potete scoprire le descrizioni dei due mezzi (vi basterà attivare i sottotitoli automatici di YouTube con l’apposito bottoncino in basso a destra):

Ecco anche dei frame dei mezzi:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

