tempo di lettura 2'

Quanto durerà, la terza “avventura solitaria” del Dio del Tuono che contribuirà a porre le basi per gli avvenimenti di

La risposta alla domanda è ancora ignota.

Eppure c’è già chi ha cominciato a pubblicare rumour in materia, come il profilo Twitter MCU News & Tweets: linkando l’apposita pagina di Fandango (il notissimo sito americano di prenotazione e prevendita dei biglietti cinematografici), ha rivelato il supposto minutaggio del cinecomic, pari a 2 ore e 10 minuti.

RUMOR: The run-time for #ThorRagnarok is reportedly 2 hours and 10 minutes long! https://t.co/jQ2v8t9vkq pic.twitter.com/ERsHp2SynY — MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) 23 agosto 2017

Taiki Waititi è intervenuto in prima persona ironizzando sulla cosa:

Try 90. But it has 40 minutes of credits!!! https://t.co/ZcIjgZx477 — Taika Waititi (@TaikaWaititi) 23 agosto 2017

Insomma, pare proprio che per avere conferma circa la durata del terzo Thor dovremo pazientare ancora un po’.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi del film:

In Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, troviamo Thor, senza il suo potente martello, imprigionato dall’altro lato dell’Universo e alle prese con una lotta contro il tempo per tornare ad Asgard e bloccare Ragnarok – la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana – per mano di una potente, nuova minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un mortale scontro nell’arena dei gladiatori che lo porrà contro il suo ex- alleato e amico, l’Incredibile Hulk!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.