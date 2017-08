tempo di lettura 1'

Dopo un’estate molto deludente al box-office italiano (in particolare le ultime settimane), arrivae non ce n’è più per nessuno.

Ormai da qualche anno il successo dei titoli d’animazione a fine agosto è una tradizione, ma nel caso del nuovo episodio della saga della Illumination Entertainment parliamo del secondo miglior giorno d’esordio del 2017 con ben 1.5 milioni di euro in quasi 900 sale (dovrebbero essere mille le sale totali in cui sarà presente il film nel weekend), una cifra notevole se si pensa che parliamo di un feriale estivo (anche se il record della saga è di Minions, con ben 2 milioni di euro in un giorno).

La pellicola ha catturato oltre l’80% degli incassi ieri: al secondo posto Overdrive incassa 68mila euro, salendo a 142mila euro complessivi, mentre al terzo posto Amityville – il Risveglio incassa 62mila euro e sale a 123mila euro. Quarta posizione per Atomica Bionda, con 58mila euro e un totale di quasi un milione di euro.

Per quanto riguarda le nuove uscite di ieri, Taranta on the Road apre con meno di 1.500 euro al diciottesimo posto.