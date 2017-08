Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Attenzione: contiene spoiler sulla trama e sul finale di Death Note

Intervistato da The Verge, Adam Wingard ha avuto modo di parlare del suo adattamento di Death Note e delle scelte creative operate nel dare vita al finale. Senza svelare direttamente come il film abbia termine, Wingard ha tuttavia rivelato di aver optato, consapevolmente e di proposito, per un finale potenzialmente “aperto”.

Come spiegato dal regista:

Volevamo che il finale sembrasse aperto. Dunque, la ragione per la quale non abbiamo mostrato niente è perché… sembra che la vostra interpretazione possa risultare definitiva ma, in realtà, alcune persone hanno idee differenti in merito a ciò che accade. In vari test screening, alcuni spettatori pensavano che sarebbe accaduto qualcosa al padre proprio verso la fine. Quindi abbiamo optato di proposito per un finale aperto, per lasciare a voi una libera interpretazione di cosa è accaduto e di cosa potrebbe succedere.