Come riportato da Deadline, l’ingaggio di(Deadpool) nel reboot diavrebbe provocato alcuni malumori nella comunità asiatica statunitense. L’attore britannico, difatti, dovrebbe interpretare Ben Daimio che, nel fumetto di, è un americano di origini giapponesi.

Quando Skrein ha rivelato su Twitter il proprio coinvolgimento nel progetto, dicendosi emozionato, un gran numero di risposte – anche da parte di attori e addetti ai lavori – ha sollevato la questione. L’attore Simu Liu (Taken) ha replicato “Hey, Hollywood, quanti flop al botteghino ti servono per capire come condurre in maniera corretta un processo di casting?” con gli hashtag #hellboy e #whitewashedout. Stephanie Seth, attrice spesso coinvolta nei cast vocali degli anime, ha risposto “Ci risiamo. Perché a Hollywood volete a tutti costi che io boicotti i vostri film?”.

La Lionsgate, al momento, non ha commentato in alcun modo la reazione fredda di molti spettatori e addetti ai lavori.

Qui di seguito il tweed di Skrein sul suo ingaggio nel cast di Hellboy:

Excited to join the #Hellboy cast as Ben Daimio. All praise due to the creator @artofmmignola 🙏🏼 #BPRD pic.twitter.com/Ev0JDS03H5 — Ed Skrein (@edskrein) 21 agosto 2017

Il film avrà per protagonista David Harbour e entrerà in produzione a partire dal mese prossimo nel Regno Unito e in Bulgaria. Ian McShane interpreterà il professor Broom, il ruolo che nei film di Guillermo del Toro era stato interpretato da John Hurt. Vietata ai minori, la nuova storia ruoterà attorno all’eroe rosso che dovrà fare i conti con una strega del Medioevo che è decisa a distruggere l’umanità.

