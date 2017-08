tempo di lettura 3'

Laha pubblicato su YouTube due estratti dalla colonna sonora realizzata daper, il film diretto dabasato sul romanzo di

I due brani si intitolano, rispettivamente, “Pennywise’s Tower” e “You’ll Float Too”. Wallfisch, che ha curato anche la partitura musicale del secondo Annabelle e ha in agenda anche Blade Runner 2049, ha dichiarato a proposito del lungometraggio in uscita l’8 settembre in America e il 19 ottobre in Italia:

Ogni tanto incontri un film lungo la tua strada dove lo storytelling è così potente, il sottotesto così viscerale, la sinergia fra il regista, la narrazione e gli interpreti così palpabile che, in veste di compositore, puoi chiaramente avvertire come la musica riceva ulteriore energia da qualcosa di più grande di quello che “semplicemente” appare sullo schermo. Creare la partitura musicale per un antagonista mutaforma di cattiveria difficilmente immaginabile che può essere sconfitto solo nel momento in cui un gruppo di individui si unisce come un’unica entità richiede temi metaforici, degli estremi di insolenza sonora e quiete sincera e, cosa più importante, un linguaggio musicale che lotta con lo scopo di essere costantemente conscio della profonda ed emozionale sincerità che guida gli stessi battiti del girare un film.

Lo score di IT sarà composto da 38 brani e sarà disponibile in CD e in Digitale nel giorno di uscita americana del film (l’8 settembre), mentre il doppio disco in vinile e il picture vinyl arriveranno nei negozi il 27 ottobre.

In calce trovate la tracklist completa (le canzoni con l’asterisco sono incluse nel doppio disco, mentre quelle con il + nel vinile singolo in picture disc):

1. Every 27 Years*+

2. Paper Boat*+

3. Georgie, Meet Pennywise*+

4. Derry*+

5. River Chase*+

6. Egg Boy*

7. Beverly*+

8. Come Join The Clown, Eds*

9. You’ll Float Too*

10. Shape Shifter

11. Hockstetter Attack

12. Haircut

13. Derry History

14. January Embers

15. Saving Mike

16. This Is Not A Dream

17. Slideshow*

18. Georgie’s Theme*

19. He Didn’t Stutter Once

20. 29 Neibolt Street*+

21. Time To Float*+

22. It’s What It Wants

23. You’ll Die If You Try*

24. Return to Neibolt*+

25. Into The Well*+

26. Pennywise’s Tower*+

27. Deadlights*

28. Searching For Stanley*

29. Saving Beverly*

30. Georgie Found*+

31. Transformation*+

32. Feed On Your Fear*+

33. Welcome To The Losers Club*+

34. Yellow Raincoat*+

35. Blood Oath*+

36. Kiss*+

37. Every 27 Years (reprise)*

38. Epilogue — The Pennywise Dance*

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: