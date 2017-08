tempo di lettura 2'

Dopo la proiezione per “sole donne” diorganizzata dal cinema che ha generato non poche polemiche e osservazioni sull’opportunità della cosa anche da parte della stessa regista del cinecomic , il quartier generale della catena di cinema americani è pronta a tornare con uno nuovo screening “Only For” destinato questa volta a suscitare, più che altro, incubi.

Come riportato dal Sito Ufficiale della compagnia, il cinema di Austin si appresta a ospitare, il giorno dopo della release ufficiale, uno speciale screening di IT destinato solo ed esclusivamente… ai clown! Per avere diritto alla visione del film diretto da Andrés Muschietti basato sul romanzo omonimo di Stephen King, gli ospiti dovranno necessariamente presentarsi con abbigliamento clownesco.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: