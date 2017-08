tempo di lettura 2'

In occasione dell’uscita dirimasterizzato in 3D nei cinema americani,ha parlato con la stampa rilasciando sibilline dichiarazioni su Wonder Woman e aggiornando sui quattro sequel di Avatar ai quali lavorerà nei prossimi anni.

A questo proposito, il regista ha aggiornato sulla produzione in una intervista a EW:

Siamo in produzione. La produzione è iniziata a tutta velocità. Siamo in quella fase che io chiamo “scouting”, il che si traduce in “girare per me stesso”. Passo l’intera giornata in teatro di posa durante il processo di scouting: non essendoci set o location, ma mondi virtuali, la ricerca delle location (ovvero location-scouting, ndr) funziona così: io e un gruppo di attori ci aggiriamo per i set virtuali, in modo che io possa farmi un’idea delle dimensioni, delle posizioni, dell’illuminazione e così via. Poi tocca alle prove generali con il cast, e quelle inizieranno alla fine di settembre.

Cameron ironizza sul coinvolgimento di Zoe Saldana, che in questi anni è comparsa anche in Star Trek e Guardiani della Galassia:

Ormai è diventata la regina dello Spazio profondo, tra Star Trek, Guardiani della Galassia e Avatar… anche se il suo personaggio non va nello spazio in Avatar, vorrei chiarire. Bisogna attraversare lo spazio interstellare per arrivare dove si trova lei. Vive in una foresta pluviale!

Scritti da Cameron insieme a Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno, i sequel verranno prodotti da Cameron e Jon Landau con la loro Lightstorm Entertainment e dalla 20th Century Fox.

Nel cast dei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Matt Gerald e Cliff Curtis, affiancati da Oona Chaplin e CCH Pounder.Avatar 2 uscirà il 18 dicembre 2020, mentre l’anno successivo, il 17 dicembre 2021, uscirà Avatar 3. Passeranno poi tre anni per l’uscita di Avatar 4, prevista per il 20 dicembre 2024, e di Avatar 5, previsto per il 19 dicembre 2025.