Justice League Dark: Jon Spaihts al lavoro sulla sceneggiatura

Al Comic-Con di San Diego tra i numerosi progetti DC in sviluppo presso la Warner Bros. è stato confermato Justice League Dark

Sono anni che la Warner lavora a questo adattamento dei fumetti Vertigo: inizialmente doveva dirigerlo Guillermo del Toro, poi Doug Liman. Negli ultimi mesi si è parlato di Andy Muschietti e di Damián Szifron in lizza per la regia, ma oggi Justin Kroll di Variety afferma che i dirigenti della major sono rimasti insoddisfatti dalle proposte sul film presentate da questi registi. The Hash Tag Show conferma che la decisione presa è quindi quella di tornare al lavoro sulla sceneggiatura ingaggiando Jon Spaihts, già co-sceneggiatore di Doctor Strange. L’impressione è quindi che lo studio intenda dare il via libera al progetto senza fretta, lavorando al meglio possibile sullo script e sulla scelta del regista.

Il film tratto dai fumetti DC riunirà sotto un’unica bandiera personaggi come John Constantine, Swamp Thing, Deadman, Zatanna e Etrigan il Demone: dopo l’addio di Del Toro la Warner ha spinto per una integrazione completamente nell’Universo Cinematografico DC, il che spiega la presenza del titolo nel roster di film presentati al Comic-Con.