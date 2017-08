tempo di lettura 1'

della Mandeville Films produrranno per la Lionsgate un adattamento per il grande schermo del romanzo, scritto da Tal M. Klein e fresco di pubblicazione negli Stati Uniti (è arrivato a luglio sugli scaffali delle librerie americane). I due hanno prodotto per la Disney il live-action de La Bella e la Bestia, che ha raccolto 1 miliardo e 263 milioni di dollari in tutto il mondo.

La vicenda del romanzo è ambientata nel 2147 in un mondo nel quale le nanotecnologie hanno permesso un controllo sistematico dell’invecchiamento. Protagonista è Joel Byram, un uomo che “addestra” letteralmente le intelligenze artificiali affinché assumano atteggiamenti sempre più simili a quelli umani. La sua vita procede in modo ordinario fino a un incidente nel corso di un teletrasporto. Una catena imprevedibile di eventi porterà Joel a mettersi sulle tracce di un’oscura organizzazione che controlla proprio i meccanismi di teletrasporto. Il tutto, mentre cerca di tornare dalla donna che ama in un mondo che, dopo l’incidente, ospita due diverse versioni di Joel.

Alla regia del film è previsto James Bobin (Alice attraverso lo specchio).

Fonte: CS