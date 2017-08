tempo di lettura 2'

Intervistata nel corso di un evento promozionale legato alla futura uscita in home video diha avuto modo di parlare del processo di lavorazione del suo film, in particolar modo degli eventuali input e delle linee guida ricevute per far sì che il capitolo conpotesse amalgamarsi al meglio nell’Universo Cinematografico DC.

Ebbene, Jenkins ha rivelato di non aver avuto specifiche e tassative direttive su come legare il film agli altri titoli del franchise, godendo dunque di una libertà creativa molto ampia. Durante i lavori del film di Jenkins, il progetto di Justice League era ancora pienamente nelle mani di Zack Snyder il quale – pur avendo chiaramente voce in capitolo in qualità di produttore – non avrebbe avuto richieste particolari su Wonder Woman in relazione ai lavori del film corale con i vari supereroi. Dal canto suo, la regista ha inoltre rivelato quali modifiche, oggi, vorrebbe virtualmente apportare al suo film:

Fosse per me, il film sarebbe più lungo, con qualche battuta di spirito in più e con alcuni momenti aggiuntivi che mi è dispiaciuto abbandonare. In particolar modo perché, avendo un cast di talenti come questo e un materiale di base grandioso sul quale lavorare, sarebbe stato divertente sparigliare un po’ le carte. In sostanza è molto difficile montare un film come questo tagliando quel genere di cose, i dettagli.

Negli Stati Uniti Wonder Woman arriverà in digital streaming il 29 agosto, e in Blu-ray e DVD il 19 settembre.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.

Fonte: CBM