Dopo l’esordio col botto, continua la corsa dial box-office italiano, in vista di un weekend di grande successo.

La pellicola venerdì ha incassato infatti 1.1 milioni di euro, in leggero calo rispetto a giovedì, per un totale di ben 2.7 milioni di euro in due giorni: entro domenica sera non dovrebbe fare fatica a superare abbondantemente i cinque milioni, in quello che sarà il primo weekend movimentato dopo diverse settimane.

Certo, il resto della classifica ottiene risultati nemmeno paragonabili: al secondo posto troviamo Overdrive, con 72mila euro e 216mila euro in tre giorni, mentre risale al terzo posto Atomica Bionda, con 64mila euro e un totale di un milione di euro. Al quarto posto Amityville – il Risveglio incassa 61mila euro, per un totale di 185mila euro. Chiude la top-five La Torre Nera, con quasi 50mila euro e un totale di 2.8 milioni di euro.