tempo di lettura 1'

È passato un anno e mezzo da quando è stato annunciato chedirigerà il remake diprodotto dalla 20th Century Fox e dalla Lightstorm Entertainment del suo amico di lunga data James Cameron.

Nel frattempo il regista ha diretto The Shape of Water, che verrà presentato tra pochi giorni al Festival di Venezia. Ma il progetto non è stato messo da parte, anzi: Deadline rivela infatti che sarà il prossimo film che dirigerà dopo l’uscita della pellicola della Fox Searchlight, prevista per l’8 dicembre negli USA. La possibile partecipazione di The Shape of Water alla stagione dei premi ha fatto sì che i piani di produzione cambiassero: l’idea era di fissare le riprese all’inizio della primavera per un’uscita programmata a fine 2019, ma ora il 2018 verrà occupato in gran parte dalla pre-produzione, con le riprese fissate per l’autunno e l’uscita spostata nel 2020.

Il film dovrebbe essere realizzato utilizzando le stesse tecnologie 3D sviluppate da Cameron per Avatar. La sceneggiatura è opera di Del Toro e di David Goyer (che con lui scrisse Blade II), mentre alla produzione vi saranno Cameron, Goyer (produttore esecutivo), Jon Landau e Ray Sanchini.

Il film originale del 1966 venne diretto da Richard Fleischer e raccontava le vicende di un team di scienziati che venivano rimpiccioliti alle dimensioni di un atomo e mandati, utilizzando un sottomarino in miniatura, all’interno del corpo di uno scienziato per salvargli la vita. L’originale era ambientato nella Guerra Fredda, mentre nel 1987 Joe Dante diresse Salto nel Buio, un remake sotto forma di commedia con Dennis Quaid, Martin Short e Meg Ryan.