Una nuova linea di prodotti Funko POP! riproduce i protagonisti dibasandosi sui fumetti di. Nella collezione troviamo Liz Sherman, Abe Sapien, Lobster Johnson e villain come Rasputin e la Regina di Sangue. Dai fumetti, com’è noto, sono stati tratti i due film di Guillermo del Toro con Ron Perlman (Hellboy e Hellboy: The Golden Army). Come saprete, è attualmente in cantiere un reboot intitolato nuovamente “Hellboy”, con protagonista(Stranger Things).

Ecco la nuova collezione Funko Pop! con i protagonisti dei fumetti di Mignola:

