Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson svela un curioso dettaglio sul suo film

Come svelato dasarà il capitolo dicon il minor numero di wipe transitions, ovvero quei passaggi che nella saga segnano un cambio di ambientazione facendo spesso “scorrere” un’immagine sopra un’altra.

Nel film di Johnson ce ne saranno solamente 12. In Una Nuova Speranza ce ne sono 31, ne L’Impero Colpisce Ancora ne troviamo 42, ne Il Risveglio della Forza 14 e ne La Minaccia Fantasma ben 55.

Qui di seguito i tweet di Johnson a riguardo e una clip con alcuni dei succitati passaggi in Una Nuova Speranza:

Poll answer: Empire – 42 wipe transitions! A New Hope – 31 TFA had just 14 https://t.co/l87EVGnKYf

The most wipe transitions in a SW movie was Ep 1, with 55.

To my eternal shame, The Last Jedi is bringing up the rear with a measly 12.

— Rian Johnson (@rianjohnson) 25 agosto 2017