tempo di lettura 1'

Jonas Jonasson arrivato nelle nostre librerie nel 2011.

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter è stato scelto dalla CBS Films per essere il protagonista dell’adattamento cinematografico di, romanzo firmato dallo scrittore svedese

Ferrell produrrà anche il progetto insieme a Adam McKay e Jessica Elbaum, mentre Jason George (Narcos) si occuperà della sceneggiatura.

Qui di seguito trovate la sinossi ufficiale del romanzo:

Alla festa di compleanno di Allan ci sono proprio tutti, dal sindaco alla stampa, alla direttrice della casa di riposo. In fin dei conti non si compiono cent’anni tutti i giorni. Allan, invece, è di un’altra idea. Dopo una vita lunga e avventurosa non ha tempo per le sciocchezze. Così, invece di spegnere le candeline, scavalca la finestra e, in pantofole, se ne va. Un incontro imprevisto, un malinteso e qualche provvidenziale colpo di fortuna trasformeranno quest’ultima avventura nella più ingarbugliata e indimenticabile della sua vita.