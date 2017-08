tempo di lettura 1'

Come è ormai una tradizione, agosto si chiude nel segno dell’animazione. Quest’anno è toccato arisvegliare i cinema dal torpore (o meglio dal coma) delle ultime settimane: la pellicola ha conquistato praticamente tre quarti degli incassi complessivi nel weekend, sbloccando una magra che durava ormai da tanto, troppo tempo. La speranza ovviamente è che settembre mostri una ripresa decisa, anche grazie all’uscita di diversi titoli importanti.

Con 5.4 milioni di euro, il film della Illumination Entertainment ottiene una media per sala superiore ai 5.500 euro, registrando uno dei migliori risultati dell’anno e in linea con il secondo episodio della saga (che però uscì a ottobre).

Seconda posizione per Overdrive, con 351mila euro e un totale di 425mila euro in cinque giorni, mentre al terzo posto Atomica Bionda incassa 308mila euro e sale a 1.2 milioni di euro dopo due weekend (e due anteprime). Quarta posizione per Amityville – il Risveglio, che incassa 283mila euro e ottiene 343mila euro in cinque giorni, azzoppato palesemente da Annabelle 2: Creation, che tiene ancora bene al sesto posto con 220mila euro e 3 milioni complessivi. In mezzo a loro, al quinto posto, La Torre Nera incassa 231mila euro e sale a 1.9 milioni complessivi.

Al settimo posto Spider-Man: Homecoming incassa 56mila euro e si porta a 8.5 milioni di euro (un risultato notevole se si pensa a come aveva debuttato), mentre all’ottavo posto Diario di una Schiappa: Portatemi a Casa! incassa 35mila euro e sale a 458mila euro (è il migliore incasso della saga). Chiudono la top-ten The War – il Pianeta delle Scimmie, con 32mila euro e 3.6 milioni complessivi, e Monolith con 28mila euro e solo 330mila euro complessivi.