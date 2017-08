Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

è sempre stato molto attivo sui propri social da quando è subentrato a Phil Lord e Chris Miller alla regia dello spin-off di Guerre Stellari dedicato ad

Nell’ultima foto condivisa su Twitter il regista compare al fianco di Donald Glover, l’interprete del giovane Lando Calrissian. Lo scatto è stato postato per “festeggiare” la fine delle riprese aggiuntive della pellicola che prevedevano la presenza dell’attore citato.

Potete vederla qua sotto:

Wildly impressive @donaldglover wrapped his work on #UntitledHanSoloMovie last night. We’re all gonna miss you Donald! pic.twitter.com/04uZIjG0DZ

— Ron Howard (@RealRonHoward) 26 agosto 2017