Non opererei in quella maniera [con il digitale], sarebbe qualcosa di abbastanza confuso. Penso in sostanza che la soluzione migliore sia quella di coinvolgere due attori, un ragazzo e un adulto.

, come saprete, prenderà in carico la regia di, parte dell’Universo Cinematografico DC. Come spiegato dal regista, il progetto del film non dovrebbe prevedere un uso massiccio di tecnologia digitale per ringiovanire o invecchiare il protagonista. Come rivelato da Sandberg, la sua idea è quella di scritturare attori diversi:

Di recente, com’è noto, abbiamo visto la tecnologia al lavoro sul grande schermo per alterare le età degli attori, come nel caso di Kurt Russell in Guardiani della Galassia Vol 2. Dettaglio che Sandberg non ha certo sottovalutato:

Sì, ha funzionato piuttosto bene. Insomma, [il ringiovanimento di] Kurt Russell in Guardiani della Galassia è stato qualcosa che ha funzionato bene. Ma credo anche che sia una scelta che presenti alcuni limiti. Non penso, ad esempio, che si possa optare per una soluzione simile con un giovanissimo attore.

In merito all’inizio dei lavori del film, il regista si è detto ottimista. Pur sembra citare date precise, Sandberg ha dichiarato di voler mettersi all’opera quanto prima:

Sto per mettermi al lavoro! La mia vita è appena divenuta molto strana perché dopo Lights Out ho immediatamente lavorato ad Annabelle e adesso Shazam! Direi che ho un’agenda pienissima quindi continuo così, almeno finché non mi buttano fuori da Hollywood!

Creato nel 1939 da C. C. Beck e Bill Parker, Shazam comparve per la prima volta su Fawcett Comics’ Whiz Comics #2. Il teenager Billy Batson si trasformava nel “mortale più potente del mondo” dopo aver pronunciato la parola Shazam, ottenendo poteri straordinari da dei antichi.

