Si è tenuta ieri sera nella suggestiva cornice dell’Arsenale di Venezia la Land, Air and Sea premiere di: l’anteprima nazionale del nuovo film di Christopher Nolan alla quale hanno partecipato (nonostante l’iniziale maltempo) ben 1200 spettatori.

Noi eravamo presenti e possiamo mostrarvi alcune foto e il videosaluto di Christopher Nolan grazie alla nostra Beatrice Pagan e a Matteo Suman (che ha scattato le foto che potete vedere qui sotto). Vi ricordiamo che il film uscirà nei cinema italiani il 31 agosto, e che il 30 agosto verrà proiettato in anteprima con buffet in Sala Energia al cinema Arcadia di Melzo, unico cinema a proporre Dunkirk in pellicola 70mm come voluto da Christopher Nolan.

