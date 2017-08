La Mummia supera i 400 milioni di incassi globali grazie al mercato cinese

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Nonostante la cattiva performance al botteghino americano,conha da poco toccato la soglia dei 400 milioni di dollari di incassi globali grazie ai proventi raccolti sul mercato cinese.

In patria, il film di Alex Kurtzman ha incassato poco più di 80 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione (senza spese di marketing) di 125 milioni. Proprio gli incassi in oriente, tuttavia, potrebbero garantire al franchise della Universal nuove possibilità di proseguire nella costruzione del Dark Universe:

Box office believe it or not: Tom Cruise’s THE MUMMY has hit the magic sequelizer number–$400M+ worldwide. China is the #1 market w/ $91M.

— Exhibitor Relations (@ERCboxoffice) 28 agosto 2017