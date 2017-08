tempo di lettura 2'

, nel corso della sua carriera, ha lavorato con un gran numero di registi di grido e nomi di punta. È stato in Verità e Affanni di Ingmar Bergman, in Fargo e ne Il Grande Lebowski dei fratelli Coen, ne Il Mondo Perduto – Jurassic Park e in Minority Report di Steven Spielberg, e in vari film di Michael Bay come Armageddon – Giudizio Finale, Bad Boys II e Pain & Gain (film nel quale il suo ruolo è stato tuttavia tagliato).

Nel corso di un’intervista con AV Club, l’attore ha avuto modo di spendere parole di elogio proprio nei riguardi di Bay, vedendo nel modo di lavorare del regista di Transformers un approccio simile a quello di Ingmar Bergman.

Devo ammetterlo, Michael Bay – e ho lavorato con lui per tre volte – è uno dei registi più sorprendenti che c’è in giro. Lo adoro, ho molto rispetto per lui. Girano molte storie su di lui e a c’è a chi non piace, ma come attore gli ho detto “Sei quanto di più vicino a Ingmar Bergman di qualunque regista che abbia incontrato in questo Paese”. È terribilmente preciso, sa quello che vuole. Ed è veloce, in maniera molto naturale. In lui vedi l’entusiasmo che aveva Spielberg quando era più giovane. Mentre lavoravamo a Il Mondo Perduto, Spielberg girava per il set come un ragazzino dicendoci “Guardate questo set, non è fantastico? Dai giriamo!”. Per me, come attore, non c’è nulla di male quando un regista chiede “Più veloce, non troppo veloce, un po’ più di rabbia, anche se è scritto che tu reciti con rabbia prova a sorridere” etc. È preciso, almeno con me. […] È estremamente specifico e diretto perché, proprio come Bergman, sa sempre esattamente ciò che vuole.