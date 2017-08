Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rey su Ahch-To in una nuova immagine

tempo di lettura 2'

Nella sua lunga preview autunnale, Yahoo! Movies ha pubblicato una immagine ufficiale inedita di

Si tratta di una foto della protagonista Rey (Daisy Ridley) sul pianeta Ahch-To, dove è andata alla fine di Star Wars: Il Risveglio della Forza per cercare Luke Skywalker. Nei trailer usciti finora e nelle informazioni diffuse durante la Star Wars Celebration abbiamo appreso che Luke le insegnerà qualcosa, e la farà allenare trasformandola (presumibilmente) in una vera Jedi. In questa foto Rey sembra effettivamente in assetto da combattimento, pronta ad allenarsi o a lottare contro qualcuno o qualcosa.

Potete vedere l’immagine qui sotto:

