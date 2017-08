tempo di lettura 1'

Sarà(The Amazing Spider-Man) a dirigere, basato sulla vera storia di Megan Phelps-Roper della Westboro Baptist Church. Lo script sarà firmato dallo scrittore e sceneggiatore(About a Boy) e sarà basato su un articolo dipubblicato da New Yorker.

Phelps-Roper ottenne una forte visibilità mediatica quando iniziò a usare Twitter interagendo con molte celebrità. Proprio mentre era sotto i riflettori, iniziò a mettere in discussione il proprio sistema di valori, prima di prendere la decisione di abbandonare definitivamente la chiesa della quale faceva parte da tempo. Tra i produttori del film figura anche Reese Witherspoon (Big Little Lies).

Webb ha da poco diretto Gifted con Chris Evans e The Only Living Boy in New York con Jeff Bridges.

