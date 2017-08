tempo di lettura 3'

Veramente molto difficile quest’anno digitare cosa aspettiamo con più curiosità daCi verrebbe da urlare.. ma sarebbe poco professionale.Occhi puntati, immediatamente, all’aperturadivisto come sono cominciate alcune edizioni storiche del passato comepoiper),poiper) epoiper… no quello, scusate, è andato a; perdonate lo humour).Attenzione massima al gusto sci-fi chic alla(citato espressamente dal registae quindi ennesimo riconoscimento acome narratore principe della contemporaneità) e alla carriera di: effettivamente manca il riconoscimento come regista per il già due volteagli. Che sia questa pellicola cona consacrarlo definitivamente visto l’appeal da fantascienza adulta con sguardo sul problema della sovrappopolazione?Il, lo ha confermato anche ildellain conferenza stampa a fine luglio, ha difficoltà ad assicurarsi pellicole daper via del posizionamento temporale nell’anno.da anni è in amore profondo con l’fin da quella storica edizione numeroin cui ildiper un centimetro non coincise, sei mesi dopo, con ilall’del(sarebbe stata la prima e unica volta nella).e il suosono dunque osservati speciali fin dalla proiezione stampa in Sala Darsena alle 9 del mattino di mercoledì 30 settembre.In otticaincuriosiscono assai anchedi(l’elettrico newyorchese dopo il ditticoè stato incostante),di(sempre difficile misurarsi per un regista italiano con un grande racconto popolare Usa basato sulla) edi(la sua regia più bella,, era inin), all’apparenza un thriller sui pericoli che possiamo incontrare quando le nostre case borghesi vengono minacciate (anchepare andare fortemente in quella direzione).Dallaall’, come mai massiccia alanchevista la presenza del nuovo lungo d’animazione della casa di produzionenella sezione competitiva(abbiamo vinto noi italiani, lo scorso anno, la sezione parallela delcondi) intitolatodagli stessi autori del piccolo grande successo del. Abbiamo disperatamente bisogno che si torni a fare animazione dalle nostre parti.Nonostante una grande curiosità perin competizione alla loro opera seconda (rispettivamente dopo), il nostro appoggio preventivo non può che andare addei, cineasti simpatia per antonomasia presenti inanni fa nella sezione parallela alall’epoca denominatacon una delle loro opere più interessanti (il gioiellino sci-fi) e reduci dal successone dell’ultimo, escluso incomprensibilmente daldelladel. Una consacrazione? Una maledizione? Quel passaggio di livello cui sembrava che questi due fieri cineasti di nicchia non fossero mai destinati a fare? Lo scopriremo solo dopo. A contendersi ilanchedi, cineasta di natali tunisini al centro del grande mistero, ultimo suo film premiato con la, adorato dacomesullae poi crollato nel corso di quello stranissimoperché al centro di mille polemiche tali da non farlo poi candidare in autunno dallaall’(fatto ancora oggi di difficile interpretazione dopo la) spianando di fatto la strada al nostrocon. Sono passatida quel paradossale per. Quello che porta insembra il primo capitolo di una saga. Anche lui “serializza” al cinema come tanti colleghi del mondo. In, infine,non vediamo l’ora di vedere l’ultima fiaba dark di) mentre,, non ci faremo scappare l’ultima fatica didove il veterano inglese recentemente regista del fortunatoriporta auna strana coppia (formula sempre vincente al cinema) ancora una volta affidandosi alla forza e fascino della matrona

Dulcis in fundo… ci emoziona sempre un po’ pensare che in laguna saranno presenti anche divinità per noi cinefili come Paul Schrader (addirittura in Concorso e per secondo dopo Payne), William Friedkin e John Landis.

Ognuno con qualcosa da presentare, o di vecchio (Friedkin e Landis) o di nuovo (Schrader), ma soprattutto in grado di rappresentare il cinema. Quello che ha significato e che continua a significare.

È anche per questo che non vediamo l’ora che cominci questa Venezia 74.