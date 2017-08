tempo di lettura 1'

Sono approdati online grazie a iTunes Trailers i quattro promo inediti diil film diin arrivo il 28 settembre nei cinema dello stivale.

Prima di lasciarvi agli spot vi ricordiamo che il lungometraggio verrà presentato alla 74esima edizione del Festival di Venezia dove BadTaste sarà naturalmente presente.

La pellicola debutterà nelle sale americane il 15 settembre, in quelle italiane il 28 settembre.

La sinossi ufficiale:

La tranquilla relazione di una coppia è messa a dura prova quando alcuni ospiti inattesi vanno a far loro visita, sconvolgendone e distruggendone gli equilibri. Dal regista Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, Il Cigno Nero) e interpretato dalle star Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris e Michelle Pfeiffer, Madre! è un avvincente thriller psicologico sull’amore, sulla devozione e sul sacrificio.

Nel cast anche Michelle Pfeiffer, Ed Harris e Domhnall Gleeson.