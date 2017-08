Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dopo aver conquistato 800 milioni di dollari in tutto il mondo, è venuto il momento perdi conquistare il mercato dell’Home Video.

Nell’edizione DVD e Blu-Ray Disc del film vi saranno alcune scene tagliate, tra cui quella diffusa oggi ufficialmente dalla Warner Bros., intitolata “La missione di Etta”. Nella clip vediamo Etta (Lucy Davis) riunire i ragazzi per una missione segreta: consegnare un vecchissimo e potentissimo artefatto agli americani, un oggetto che potrebbe portare morte e distruzione se finisse nelle mani sbagliate. Si tratta quasi sicuramente di una Scatola Madre che Steppenwolf cercherà in Justice League.

Potete vedere la clip qui sotto:

Etta Candy's back in @WonderWoman ​ Blu-ray bonus; exclusive sneak peek at pic.twitter.com/Ptd4Sao0ar

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.