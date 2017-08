Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Abbiamo scelto location grandiose e le ambiamo trasformate in varie ambientazioni diverse. L’edificio che qui in Inghilterra ospita l’ambasciata d’Australia è talmente bello che siamo riusciti a far passare gli interni per Selfridges. Per la base aerea turca abbiamo usato Tibury Fort, famoso per il discorso che Elisabetta I tenne su un cavallo bianco durante l’invasione degli Spagnoli.