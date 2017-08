Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

“Hey internet. Grazie per le voci di tutti voi. Era stata commessa un’ingiustizia e ora sarà corretta. Mille grazie a Ed Skrein per aver fatto la cosa giusta”.

Dopo l’uscita didal cast del reboot di, deciso dallo stesso attore dopo le polemiche causate dal suo ingaggio hanno detto la loro sulla decisione di Skrein di non essere più coinvolto nel progetto. Harbour, in particolare, ha twittato:

Mignola, dal canto suo, si è limitato a dire:

Qui di seguito i tweet di entrambi:

Hey internet. Thank you for your voices.

An injustice was done and will be corrected.

Many thanks to @edskrein for doing what is right.😈👊🙏 https://t.co/tUvP6YibgG

— David Harbour (@DavidKHarbour) 28 agosto 2017