Sembra che alla fineotterrà un credito da sceneggiatore per il suo lavoro in

Nelle ultime settimane, dopo le notizie dell’abbandono del film nel bel mezzo della post-produzione da parte di Zack Snyder (per motivi famigliari), ci si è chiesti se Whedon, già scelto dalla Warner Bros. per aiutare Snyder nella scrittura di alcune scene per le riprese aggiuntive e poi incaricato di dirigere le stesse, oltre che l’intera post-produzione fino all’uscita in sala, avrebbe ottenuto un credito da co-regista, e questo anche e soprattutto per via dei rumour circa l’entità di tali riprese aggiuntive.

Non è un problema da poco: la Disney ha dovuto affrontarlo quando ha scelto di mandare via i registi di Han Solo: a Star Wars Story chiamando al loro posto Ron Howard, che sta ancora girando il film. Nel caso di Snyder però non ci sono contenziosi sulla direzione da dare al film, e infatti si tratta semplicemente di capire quale credito dare a Whedon.

Ora, nella preview autunnale dei propri film, la major lo include tra gli sceneggiatori del blockbuster, lasciando Snyder come unico regista (come è giusto che sia visto che ha girato il 100% delle inquadrature nelle riprese principali, al di là della durata delle riprese aggiuntive), anche se è possibile che qualcosa cambi nelle prossime settimane.

Il film risulta quindi scritto da Chris Terrio e Joss Whedon su una storia di Terrio e Zack Snyder.

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.

