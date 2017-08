Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Sul set dila piccola, ovvero la versione bambina di Mako Mori aveva difficoltà a pronunciare il nome del regista

Per tale motivo lo stesso regista ha concesso alla giovane attrice giapponese di chiamarlo “Totoro-san”, proprio come il protagonista del cult animato di Hayao Miyazaki Il Mio Vicino Totoro.

A confermare questo simpatico rumour è stato lo stesso regista dopo una domanda fatta da un fan su Twitter.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Dall’acclamato regista Guillermo del Toro arriva l’epica avventura sci-fi Pacific Rim prodotta dalla Warner Bros. e dalla Legendary Pictures.

Quando legioni di mostruose creature, note come Kaiju, iniziano a sorgere dai mari, avrà inizio una guerra che porterà via milioni di vite e consumerà per anni le risorse dell’umanità. Per combattere i giganteschi Kaiju verrà sviluppato uno speciale tipo di arma: degli imponenti robot, chiamati Jaegers, controllati simultaneamente da due piloti le cui menti vengono collegate tramite un ponte neuronale. Ma anche gli stessi Jaegers sono quasi indifesi di fronte agli implacabili Kaiju.

Ormai sull’orlo della sconfitta, le forze di difesa dell’umanità non avranno altra scelta se non quella di mandare avanti due improbabili eroi – un ex pilota in declino (Charlie Hunnam) e un’apprendista inesperta (Rinko Kikuchi) – uniti per pilotare un leggendario, ma al contempo obsoleto Jaeger del passato. Insieme, rappresenteranno l’ultima speranza dell’umanità contro l’imminente apocalisse.