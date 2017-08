tempo di lettura 1'

Secondo Justin Kroll di Variety, la Warner starebbe pensando di non mettere in produzioneprima dell’autunno del 2018, dal momento chesarà occupato nei lavori didie didi. Le riprese, dunque, potrebbero iniziare tra più di un anno e, in tal caso, il film non arriverebbe nelle sale prima del 2019.

Nel live-action Disney, lo ricordiamo, Smith interpreterà il Genio della Lampada, che nel Classico di animazione aveva la voce di Robin Williams.

La trama di Gemini (precedentemente indicato come Gemini Man), ruota intorno a un assassino che si ritrova in un’inaspettata battaglia contro un clone di se stesso, più giovane di 25 anni e all’apice delle abilità. La Skydance ha preso in carico il progetto nel 2015. A produrlo sarà Jerry Bruckheimer.

Qui di seguito il tweet di Kroll:

So hearing at the earliest, SUICIDE SQUAD 2 won’t go in to production until fall 2018 because of Smith’s schedule with ALADDIN and GEMINI — Justin Kroll (@krolljvar) 29 agosto 2017

Di recente, durante gli impegni stampa per la quinta stagione di House of Cards, Joel Kinnaman (Rick Flagg in Suicide Squad) aveva commentato brevemente circa lo status del capitolo due:

Da quanto ne so lo stanno ancora scrivendo e credo che l’intenzione sia quella di cominciare a girare nel 2018, ma potrebbero anche cambiare i piani. Credo che tornerò sicuramente nel film.

Al momento non rimane che attendere comunicati ufficiali circa la messa in cantiere e la tempistica dei lavori del sequel del film di David Ayer.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Justin Kroll (Variety)