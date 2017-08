Spider-Man: Homecoming, Chris McKenna ed Erik Sommers in trattative per scrivere il sequel

tempo di lettura 2'

è uno dei film di maggior successo dell’estate americana: con oltre 319 milioni di dollari, infatti, al momento risulta il quarto maggiore incasso dell’anno.

I Marvel Studios e la Sony stanno già lavorando a un sequel, come noto, e oggi arriva la notizia che mentre Jon Watts è in trattative per tornare a dirigere il film, anche Chris McKenna e Erik Sommers sono in trattative finali per ricoprire nuovamente il ruolo di sceneggiatori. I due avevano scritto Homecoming assieme a Jonathan Goldstein & John Francis Daley, Jon Watts & Christopher Ford.

L’impressione è che questa fase di negoziazioni si chiuderà abbastanza in fretta, in quanto lo sviluppo del film deve iniziare rapidamente: la Sony ha infatti già fissato al 5 luglio 2019 l’uscita del nuovo film. Sappiamo inoltre, dalle recenti parole di Tom Holland, che la major ha già in programma un terzo film.

Holland tornerà nei panni di Peter Parker, il sequel sarà collegato non solo ai fatti del primo film ma anche a quelli di Avengers: Infinity War, in uscita nel 2018.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

A dirigere Spider-Man: Homecoming, uscito in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts.