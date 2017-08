Star Wars: Gli Ultimi Jedi, annunciato il nuovo droide BB-93!

tempo di lettura 2'

In occasione del secondo Force Friday, durante il quale verranno mostrati moltissimi nuovi prodotti diche entreranno in commercio in vista dell’uscita di, è stato confermato che nel film sarà presente, un nuovo droide che potremmo definire in tutto e per tutto la versione “cattiva” di BB-8.

Si tratta di un’unità astromeccanica del Primo Ordine che contribuisce a mantenere in funzione le astronavi e i macchinari. Non sappiamo molto di lui, se non che sarà dalla parte di Kylo Ren e dei suoi. BB-9E è visibile nelle confezioni di diversi prodotti LEGO (schierato proprio dalla parte del Primo Ordine) e soprattutto sarà disponibile come nuovo modello della Sphero insieme a R2-D2.

Potete vederli tutti e tre in azione (e sentire i suoni di BB-9E) nel video sottostante:

Just be thankful we didn't stick with his obscenely adorable on set nickname, BB-H8 — Rian Johnson (@rianjohnson) August 31, 2017

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.