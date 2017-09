tempo di lettura 1'

(John Wick) e(Stranger Things) sono ufficialmente entrati nel cast di, diretto da(5 to 7).

Il film racconterà la storia di due invitati a un matrimonio che sviluppano un inaspettato interesse l’uno per l’altro, nonostante le differenze di carattere. Dato il burrascoso passato sentimentale di entrambi, per entrare reciprocamente in sintonia dovranno optare per una scelta complessa: fidarsi.

Scritto dal regista, il film è una commedia che riunirà le due star, già insieme nel cast di Dracula di Francis Ford Coppola nel 1992 e in A Scanner Darkly, diretto nel 2006 da Richard Linklater.

Le riprese sono attualmente in corso in California.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: CS