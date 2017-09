Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nuova immagine di Rey, possibili spoiler nelle carte Topps

Spoiler

tempo di lettura 2'

Proprio come avvenuto poco prima della release nelle sale di Star Wars: Il Risveglio della Forza e Rogue One: A Star Wars Story, Topps ha svelato alcuni titoli delle carte del trading card game basato su

La lista delle carte, tuttavia, potrebbe contenere potenziali spoiler circa il modo con il quale la vicenda del film di Rian Johnson sarà cronologicamente raccontata. Se volete evitare del tutto ogni potenziale riferimento alla trama e all’ordine degli eventi del film, è dunque consigliabile non proseguire nella lettura.

Qui di seguito trovate una nuova immagine di Rey con la spada di Luke. A seguire, la lista di alcune delle carte Topps basate sul film.

91 Rey’s Solitude

92 General Leia Organa

93 Rey and her Lightsaber

94 On Crait

95 Rushing to Attack

96 Finn’s Recovery

97 Poe Responds

98 The Fury of Kylo Ren

99 Shards of the Past

100 Luke’s Grim Perspective

101 Ski Speeder Assault

102 Walkers Incoming

103 The Resistance

104 The Resistance X-wing

105 The Resistance A-wing

106 The Battle Commences

107 Frigates Under Fire 1

08 The Resistance Vs. The First Order

109 The Millennium Falcon Flees

110 Heroes United

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia. Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern and Benicio Del Toro.

Fonte: CBM