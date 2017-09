tempo di lettura 1'

In un lungo ed interessante video realizzato per WIRED il Dialect Coach e linguistasi è ritrovato a giudicare le il lavoro fatto da 31 attori in relazione ai vari accenti che hanno dovuto adottare nelle loro interpretazioni.

Da Natalie Portman per Jackie, Jamie Foxx per Ray passando per il Lincoln di Daniel Day-Lewis.

Potete vedere il video qui di seguito:

FONTE: GeekTyrant