Con una foto postata sul proprio account Twitter, il regista diRon Howard ha rivelato un nuovo ingresso nel cast dello spin-off di Guerre Stellari.

Si tratta di Paul Bettany che, peraltro, aveva già lavorato col filmmaker in A Beautiful Mind e Il Codice Da Vinci. Nello scatto, l’attore britannico indossa il suo costume di scena anche se non si hanno dettagli circa il personaggio che andrà a interpretare. Secondo Variety si tratterebbe del medesimo ruolo di Michael K. Williams, le cui scene già girati con i precedenti registi della pellicola, Phil Lord e Chris Miller, sono state eliminate a causa dell’indisponibilità dell’attore per la (lunga) sessione di riprese aggiuntive supervisionata da Howard.

Intervistato tempo fa da Deadline, Williams aveva spiegato di non aver potuto prendere parte a delle riprese aggiuntive pianificate da Howard, per fare sì che il suo personaggio potesse essere integrato in un film che, chiaramente, è molto diverso dalla visione originaria di Lord e Miller (maggiori dettagli qua).

The Outer Rim just got a little bit wilder #PaulBettany #ForceFriday pic.twitter.com/KzuAwhcIXy — Ron Howard (@RealRonHoward) 1 settembre 2017



La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Diretto da Ron Howard, Han Solo vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.