Artisti come Jeremy Pailler, Laz Marquez, Jeffrey Everett, Doaly, Thomas Walker, Rich Kelly e Ed Valdivieso hanno realizzato dei suggestivi poster artistici dedicati a, l’adattamento diretto dadel celebre romanzo di Stephen King, con Bill Skarsgård nei panni della terrificante incarnazione dalle fattezze da clown della mostruosa creatura.

Le opere fanno parte di una nuova mostra della Gallery1988 aperta il 31 agosto. Trovate tutti i poster nella galleria sottostante:

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.