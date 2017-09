Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nel film ci sarà una nuova Morte Nera?

tempo di lettura 2'

Il settimo capitolo di, Il Risveglio della Forza, ha ribadito l’ossessione dei villain della saga in materia di “basi stellari” dalle dimensioni alquanto… cospicue. Si veda a tal proposito la base Starkiller impiegata dal Primo Ordine, il pianeta di ghiaccio convertito in roccaforte del gruppo erede dell’Impero dotato di una super arma capace di spazzare via interi sistemi solari (in questo articolo trovate un breve riassunto del suo funzionamento).

Grazie al packaging di un giocattolo di Star Wars commercializzato nelle ore scorse in occasione del Force Friday II, arriva un indizio relativo al fatto che ne Gli Ultimi Jedi potrebbe, ripetiamo potrebbe, fare “capolino” una nuova Morte Nera. Chiaramente siamo in territorio di mera speculazione: non possiamo affermare con certezza che il tutto troverà una corrispondenza effettiva nella pellicola, non sappiamo se il Primo Ordine abbia davvero più basi stellari del genere e non si sa se il TIE Silencer di Kylo Ren che vediamo sfrecciare davanti alla Death Star possa suggerire un ulteriore avanzamento dell’ossessione tutt’altro che salubre nutrita da Ben Solo nei confronti di suo nonno Darth Vader.

Ecco l’immagine:

They are building a third Death Star. 😉 Confirmed on box art for #TheLastJedi. (via @BoSanders70 in https://t.co/DOmA2gZ608)! pic.twitter.com/6rO1RyenJ5 — Star Wars Radar (@StarWarsRadar) 1 settembre 2017

