Il Festival di Venezia è ormai iniziato da qualche giorno. Noi di BadTaste.it stiamo seguendo tantissimi eventi, pubblicando recensioni, videoblog e interviste nel nostro speciale

Anche quest’anno grazie alla nostra partnership con Positive Magazine abbiamo la possibilità di mostrarvi tantissime foto dai vari photocall e dai red carpet. Ogni giorno aggiorneremo la galleria che trovate qui sotto con nuove immagini: al momento potete vedere i Leoni alla Carriera Jane Fonda e Robert Redford e i protagonisti di Downsizing (Matt Damon, Kristen Wiig), Lean on Pete (Charlie Plummer e Chloe Sevigny), The Shape of Water (Sally Hawkins, Octavia Spencer, Richard Jenkins insieme a Guillermo del Toro), Brawl in Cell Block 99 (Vince Vaughn, Jennifer Carpenter), Suburbicon (George Clooney, Matt Damon e Julianne Moore) e giurati come Jasmine Trinca e John Landis.

Sfogliate la galleria e cliccate sulle foto di Alessio Costantino per vederle in HD!