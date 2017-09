tempo di lettura 3'

Dal 14 settembre sarà disponibile in Dvd, Blu-ray, 4K Ultra HD e negli store digitali, ultima fatica diarrivata nei nostri cinema a maggio.

Qui di seguito trovate il comunicato stampa ufficiale della 20th Century Fox con tutte le informazioni sui vari formati e sulle varie edizioni:

IL CAMMINO PER IL PARADISO INIZIA DALL’INFERNO

ALIEN: COVENANT

Ridley Scott torna al terrificante universo di ALIEN

Finalmente disponibile

dal 14 settembre negli Store Digitali e in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD™

Tutti i segreti della franchise vengono svelati in oltre 90 minuti di contenuti speciali

Twentieth Century Fox Home Entertainment annuncia il ritorno di Ridley Scott all’universo di ALIEN con ALIEN: COVENANT, l’ultimo capitolo dell’innovativa franchise, disponibile dal 14 settembre negli Store Digitali (iTunes, Google Play, Chili Cinema, Playstation Network, Xbox Video, TIMVison e Rakuten TV) e in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD™

Il film è disponibile dal 14 settembre anche in VOD (video on demand) su Sky PrimaFila, Premium Play e Infinity.

In questo capitolo l’equipaggio della nave Covenant, atterrato su un remoto pianeta di una galassia lontana, si troverà di fronte a quello che sembra essere un pianeta inesplorato, anche se ben presto si rivelerà un posto oscuro e pericoloso. Quando scopriranno, infatti, che in quel luogo si cela una minaccia più grande della loro stessa immaginazione, tenteranno disperatamente di scappare.

Il film accoglie un cast stellare che include Michael Fassbender (X-Men franchise, Steve Jobs), Katherine Waterston (Animali Fantastici e dove trovarli) Billy Crudup (Jackie), Danny McBride (Facciamola finita) e Demián Bichir (The Hateful Eight).

ALIEN: COVENANT è, inoltre, ricchissimo di contenuti speciali per scoprire i dietro le quinte di una delle saghe più apprezzate del grande schermo. Gli extra includono un documentario sul making of del film, scene eliminate ed estese, commento del regista Ridley Scott, un approfondimento sulla “David Lab” e molto altro.

CONTENUTI SPECIALI DVD

12 scene eliminate ed estese

Featurette: Phobos

Commento audio del regista Ridley Scott

CONTENUTI SPECIALI BLU-RAY

12 scene eliminate ed estese

Featurette: USCSS Covenant, Settore 87 – Pianeta 4

Masterclass Ridely Scott

Commento del regista Ridley Scott

Gallerie di produzione: Ridleygrammi, arte concettuale, creature, loghi e stemmi

Trailer cinematografici

CONTENUTI SPECIALI 4K ULTRA HD

12 scene eliminate ed estese

Featurette: USCSS Covenant, Settore 87 – Pianeta 4

Masterclass Ridely Scott

Commento del regista Ridley Scott

Gallerie di produzione: Ridleygrammi, arte concettuale, creature, loghi e stemmi

Trailer cinematografici

Per i più appassionati è disponibile anche la versione steelbook del film, in esclusiva su Amazon, e il cofanetto Alien Covenant Steelbook con tutti i 6 film della saga, solo per il canale di e-commerce.

