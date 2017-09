tempo di lettura 1'

Ero molto intrigato dalla prospettiva di lavorare con Will, ho sempre pensato che sarebbe potuto essere un incredibile Pennywise. Abbiamo parlato molto di questo, dell’idea di continuare con il film anche senza Cary [Fukunaga]. Will fondamentalmente ha poi espresso un sentimento, ovvero che lentamente si era allontanato dal personaggio, così oscuro e terrificante. È stata una sua decisione molto personale che ho rispettato, ma ero comunque disposto a tutto per trovare il mio Pennywise, ed è quello che è accaduto.

Parlando con Deadline , regista del nuovo adattamento cinematografico di, ha avuto modo di parlare di, giovane attore che inizialmente avrebbe dovuto interpretare il celebre e terrificante mostro Pennywise, ruolo andato dopo il suo abbandono a Bill Skarsgard. Ecco le parole del registe al riguardo:

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.